Тройное ДТП под Дрогичином: пострадали 3 человека
Авария произошла
Авария произошла
МИНСК, 4 сен — Sputnik. Три человека пострадали в результате тройной аварии в Дрогичинском районе, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла около 18:00 часов 2 сентября вблизи деревни Войтешин.
«По предварительной информации, 46-летний житель Дрогичина, управляя автомобилем Peugeot Boxer, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Iveco и совершил с ним столкновение», — сказали в ГАИ.
После этого микроавтобус выехал на встречную полосу, где врезался в Mazda 626, за рулем которой был 50-летний пинчанин.
В аварии травмы получили водители Peugeot и Mazda, а также 55-летний пассажир легковушки, все они были помещены в Березовскую центральную районную больницу. В настоящее время по факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.