Тройное ДТП под Дрогичином: пострадали 3 человека

МИНСК, 4 сен — Sputnik. Три человека пострадали в результате тройной аварии в Дрогичинском районе, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла около 18:00 часов 2 сентября вблизи деревни Войтешин.

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«По предварительной информации, 46-летний житель Дрогичина, управляя автомобилем Peugeot Boxer, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Iveco и совершил с ним столкновение», — сказали в ГАИ.

После этого микроавтобус выехал на встречную полосу, где врезался в Mazda 626, за рулем которой был 50-летний пинчанин.