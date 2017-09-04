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17:17 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Причины падения с высоты человека в Краснодаре выясняет следствие

22-летний парень выпал из окна 14-го этажа многоквартирного дома в микрорайоне Гидростроителей.

В правоохранительные органы Краснодара днем поступило сообщение об обнаружении около одного из многоквартирных домов по улице Невкипелого тела 22-летнего молодого человека с признаками, характерными при падении с высоты. Врачей и полицию на место происшествия вызвали очевидцы.

По данному факту следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю проводится доследственная проверка. По предварительным данным, погибший проживал в многоэтажном доме, из окна 14-го этажа которого он выпал, сообщают в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства произошедшего выясняются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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