Причины падения с высоты человека в Краснодаре выясняет следствие

В правоохранительные органы Краснодара днем поступило сообщение об обнаружении около одного из многоквартирных домов по улице Невкипелого тела 22-летнего молодого человека с признаками, характерными при падении с высоты. Врачей и полицию на место происшествия вызвали очевидцы.

По данному факту следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю проводится доследственная проверка. По предварительным данным, погибший проживал в многоэтажном доме, из окна 14-го этажа которого он выпал, сообщают в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.