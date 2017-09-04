Обвиняемая в гибели «пьяного мальчика» частично признала вину

Источник: Агентство «Москва»

Ольга Алисова, находившаяся 23 апреля за рулем автомобиля, сбившего шестилетнего ребенка в городе Железнодорожный (Московская область), частично признала свою вину, ​передает корреспондент РБК из зала Железнодорожного городского суда Московской области.

Признаю, что мое движение повлекло смерть. Не признаю, что могла его видеть. И я не разговаривала по телефону. Ольга Алисова Обвиняемая по делу «пьяного мальчика»

Адвокат обвиняемой Наталия Куракина заявила, что вина ее клиентки не доказана.

Прокурор же в ходе заседания заявил, что вина Алисовой является доказанной. «Органы предварительного расследования выявили, что Алисова использовала телефон и заведомо нарушала правила дорожного движения: передвигалась со скоростью более 20 км в час, неправильно оценила ситуацию, имела техническую возможность обнаружить пешехода, произвела наезд на несовершеннолетнего Шимко», — сказал прокурор.

Дело о халатности

ДТП в Железнодорожном (часть города Балашихи) произошло 23 апреля. Автомобиль Hyundai, которым управляла Алисова, наехал на шестилетнего мальчика. Тот скончался от полученных травм.

Широкую общественную дискуссию вызвали результаты экспертизы тела ребенка. В крови мальчика обнаружили 2,7 промилле алкоголя.

По факту первого заключения экспертов Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

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Отец мальчика Роман Шимко сначала был свидетелем по этому делу, но позже его признали потерпевшим. По словам адвоката Шимко Виктории Данильченко, права свидетелей в уголовном процессе «весьма ограничены», а потерпевший имеет право заявлять ходатайства, и знакомиться с результатами экспертиз и материалами дела.

Резонанс, помимо медэкспертизы, вызвал первоначальный ход расследования. По словам Шимко, уголовное дело не возбуждалось около месяца, а часть доказательств, в том числе записи с камер видеонаблюдения, исчезли.

Как рассказала подмосковный омбудсмен по правам человека Екатерина Семенова, свидетелям ДТП поступали «определенного рода угрозы или пожелания, чтобы что-то было сказано иначе, как происходило».

Дело о ДТП

Ольгу Алисову обвиняют по ч. 3 ст. 264 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Изначально она находилась под подпиской о невыезде, но из-за нарушений суд 6 июля заменил меру пресечения на заключение под стражу сроком до 15 сентября. Как рассказывала РБК адвокат обвиняемой Наталия Куракина, Алисова приехала в соседний город к другому юристу, пока она болела. Суд расценил это как нарушение подписки о невыезде. Защита обжаловала арест, но суд отказался отпустить подозреваемую.

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Алисова не признавала свою вину и просила отпустить ее под подписку о невыезде, мотивировав просьбу тем, что ей нужно готовить дочь к школе.

В июне Куракина заявила РБК, что ее подзащитная готова пройти проверку на полиграфе. По ее словам, у Алисовой не было возможности для торможения — ребенок выскочил под колеса из-за припаркованной машины.

Кроме того, адвокат рассказала, что обвиняемая вынужденно сменила место жительства и прекратила работать из-за травли на работе и поступающих угроз. Угрозы также стали поступать самой Куракиной, рассказывала она РБК. В связи с этим защитник обратилась в полицию.