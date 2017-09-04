Экс-сотрудника самарской колонии осудили за получение взятки
В Самаре суд вынес приговор бывшему мастеру цеха № 2 центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-10 регионального ГУФСИН Андрею Шуваеву. Его признали виновным в получении взятки, сообщает
В Самаре суд вынес приговор бывшему мастеру цеха № 2 центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-10 регионального ГУФСИН Андрею Шуваеву. Его признали виновным в получении взятки, сообщает
Как было установлено, 14 мая 2017 г. Шуваев получил 15 тыс. рублей. За эти деньги он перенес на территорию колонии и отдал осужденному мобильник.
Задержали подозреваемого сотрудники отдела собственной безопасности областного УФСИН.
Суд назначил Шуваеву два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.