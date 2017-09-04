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18:03 (мск), источник: Volga News

Экс-сотрудника самарской колонии осудили за получение взятки

В Самаре суд вынес приговор бывшему мастеру цеха № 2 центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-10 регионального ГУФСИН Андрею Шуваеву. Его признали виновным в получении взятки, сообщает пресс-служба областного СУ СК России.

Как было установлено, 14 мая 2017 г. Шуваев получил 15 тыс. рублей. За эти деньги он перенес на территорию колонии и отдал осужденному мобильник.

Задержали подозреваемого сотрудники отдела собственной безопасности областного УФСИН.

Суд назначил Шуваеву два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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