Во время летнего отдыха в России погибли более 200 детей
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Более 200 детей погибли во время летнего отдыха в России, еще 632 ребенка пострадали. Об этом сообщили в
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Более 200 детей погибли во время летнего отдыха в России, еще 632 ребенка пострадали. Об этом сообщили в
«Только за три летних месяца в результате утопления погибли 215 несовершеннолетних, электротравмы, во многих случаях не совместимые с жизнью, получили 19 детей, в результате происшествий на заброшенных стройках и других объектах пострадали 15 детей. По предварительным данным следственных органов Следственного комитета, за время летнего отдыха пострадали в результате несчастных случаев 632 ребенка, находившихся без надзора родителей, за аналогичный период прошлого года таких детей было 588», — цитирует
В связи с этим детский отдых, образовательный и обычный, должен быть организован с выполнением всех надлежащих правил безопасности.
Также Комиссаров обратил внимание на преступления вожатых на сексуальной почве в отношении детей в лагерях в Московской и Ростовской областях. В связи с этим особо острым продолжает оставаться вопрос об отборе лиц, которые работают с детьми.
«Требуется специальная подготовка, которая завершалась бы обязательным экзаменом, психологическим тестированием (может быть, даже комплексной
На заседании участники пришли к выводу, что необходимо развивать в целом сферу занятости детей с помощью творческих кружков и спортивных секций. Также, по их мнению, государство должно гарантировать и реализовывать право на отдых и оздоровление прежде всего детям из малообеспеченных и неблагополучных семей.