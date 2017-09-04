Во время летнего отдыха в России погибли более 200 детей

«Только за три летних месяца в результате утопления погибли 215 несовершеннолетних, электротравмы, во многих случаях не совместимые с жизнью, получили 19 детей, в результате происшествий на заброшенных стройках и других объектах пострадали 15 детей. По предварительным данным следственных органов Следственного комитета, за время летнего отдыха пострадали в результате несчастных случаев 632 ребенка, находившихся без надзора родителей, за аналогичный период прошлого года таких детей было 588», — цитирует пресс-служба старшего помощника председателя СК РФ Игоря Комиссарова.

По его словам, каждый трагический случай свидетельствует о недостатках в профилактической работе с несовершеннолетними, а также об отсутствии должного контроля со стороны родителей и других взрослых.

В связи с этим детский отдых, образовательный и обычный, должен быть организован с выполнением всех надлежащих правил безопасности.

Также Комиссаров обратил внимание на преступления вожатых на сексуальной почве в отношении детей в лагерях в Московской и Ростовской областях. В связи с этим особо острым продолжает оставаться вопрос об отборе лиц, которые работают с детьми.

«Требуется специальная подготовка, которая завершалась бы обязательным экзаменом, психологическим тестированием (может быть, даже комплексной сексолого-психолого-психиатрической экспертизой), разъяснение норм уголовного законодательства в части ответственности за преступления в отношении несовершеннолетних», — отметил Комиссаров.