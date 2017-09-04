Возлюбленный жестоко избил экс-стриптизершу в Алматы

Источник: Nur.kz

У девушки сломан нос, а также закрытая черепно-мозговая травма. Об этом сообщила сама Адель на своей странице в Instagram.

Звезда соцсетей в интервью корреспонденту ИА «NewTimes.kz» рассказала, как все произошло.

Адель с молодым человеком пришли со свадьбы в три часа ночи. Он много выпил, начал буйствовать, проявлять ревность и друзья попросили Адель отвезти его домой.

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Дома парень продолжил сцену ревности, результатом которой стали сломанный нос и сотрясение мозга.

«Он меня оттолкнул со словами: “Спи, а”. Что ты меня толкаешь? В ответ я услышала кучу других упреков, он был настолько зол, настолько озверел, что не контролировал себя совсем. Надо было оставить его там», — жалеет теперь собеседница.

Вместе с тем в полицию девушка заявлять не собирается.

«Какая полиция? Нет. Он ничего не помнит. Он извинялся, просил прощения, звонил, писал. Не помнит даже, что мы ругались. Я его и так наказала тем, что рассталась с ним. С меня хватит», — заверила Адель.

По ее словам, в течение 9 месяцев отношений молодой человек не проявлял признаков агрессии, буквально носил ее на руках. Однако прощать его Адель не собирается, ведь подобное может повториться, когда она выйдет за него замуж и забеременеет.

Таким образом, девушка хочет призвать женщин не терпеть издевательства и насилие от мужчин.

«Пусть люди знают, я не буду молчать. Я сейчас лежу и страдаю, а он должен лежать дома. Пусть все знают. Я хочу, чтобы кто-то для себя сделал какие-то выводы.

Зачем мне позориться на всю страну просто так? Это не просто ссоры, это катастрофа. Пусть каждый для себя поймет, даже будучи замужем. Не надо терпеть бытовое насилие, — высказалась девушка.

Теперь уже бывший возлюбленный Адель посвятил ей публикацию в Instagram. Судя по подписи к снимку, молодой человек раскаивается в содеянном.

«Дорогая Моя Прости меня дурака! Миллион извинении моих не хватит, что бы ты могла простить такое! Никогда не ожидал от себя такого, и ненавижу себя сейчас за это! Самое ужасное что я потерял тебя и виновен в этом тока Я!