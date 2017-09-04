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20:35 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пострадавшую на пожаре в Перми школьницу отправили в Нижний Новгород

За девочкой и её мамой прилетел спецборт МЧС.

Пострадавшая на пожаре 11-летняя девочка будет проходить лечение в Нижнем Новгороде.

Министерство здравоохранения Пермского края сообщает, что в субботу, 2 сентября, в Пермь прибыл спецборт МЧС России. Самолет Центроспаса (подразделение, осуществляющее перевозку пациентов) приземлился в пермском аэропорту для транспортировки девочки, пострадавшей на пожаре в Заостровке.

В тот же день ребёнка и её маму в сопровождении бригады медиков МЧС доставили в ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии.

Напомним, 26 августа в частном доме микрорайона Заостровка в Перми произошёл пожар. В этот момент в доме была школьница. Когда девочка обнаружила, что дом горит, путь к выходу уже был отрезан пламенем. Мечущуюся в окне девочку увидел соседский подросток. Он уговорил её спрыгнуть с мансардного этажа, поймал на руки и передал соседям, которые вызвали «скорую». Девочка получила ожоги и надышалась дымом.

Смелого подростка планируют наградить в МЧС Пермского края.

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