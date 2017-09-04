Генпрокурор Украины сообщил о местонахождении заказчика убийства Вороненкова

«Еще два месяца назад мы получили необходимую информацию, которая привела нас к пониманию, кто заказчик и кто исполнитель. Все, кроме одного важного лица, установлены и задержаны. Заказчик находится на территории Российской Федерации. Он причастен к российским преступным кругам и имеет активные контакты со спецслужбами», — сказал он на пресс-конференции в понедельник в Николаеве.

Луценко также заявил, что исполнители — в основном граждане Украины. «Тех, на кого у нас были доказательства, задержали», — подчеркнул он.

Ранее сегодня заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что расследование убийства Вороненкова в настоящее время почти завершено.