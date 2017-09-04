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19:51 (мск), источник: Интерфакс

Генпрокурор Украины сообщил о местонахождении заказчика убийства Вороненкова

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU — Заказчик убийства бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова находится на территории России, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Еще два месяца назад мы получили необходимую информацию, которая привела нас к пониманию, кто заказчик и кто исполнитель. Все, кроме одного важного лица, установлены и задержаны. Заказчик находится на территории Российской Федерации. Он причастен к российским преступным кругам и имеет активные контакты со спецслужбами», — сказал он на пресс-конференции в понедельник в Николаеве.

Луценко также заявил, что исполнители — в основном граждане Украины. «Тех, на кого у нас были доказательства, задержали», — подчеркнул он.

Ранее сегодня заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что расследование убийства Вороненкова в настоящее время почти завершено.

Как сообщалось, Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. Него, как выяснило следствие, был сообщник — Ярослав Левенец. С 2012 года он находится в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Ярослав Тарасенко. Он был задержан 16 июля.

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