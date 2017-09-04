В результате стрельбы возле детсада в Екатеринбурге пострадали два человека

Инцидент произошел днем 1 сентября около дома № 41 на улице Советской. Неизвестный стрелял по прохожим, предположительно, из пневматики. Все это происходило возле детского сада. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершённые из хулиганских побуждений». Но следствие ходатайствует о передаче материала в органы СК.

«Происшествие имело место в непосредственной близости от детского сада, и в результате противоправных действий неустановленного пока злоумышленника могли пострадать малолетние дети, защита прав которых является одним из приоритетных направлений деятельности органов СКР», — аргументируют в ведомстве.