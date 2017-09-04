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20:29 (мск), источник: ИА Башинформ

В столице Башкирии затопило два дома. Жильцы эвакуированы

УФА, 4 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Кировском районе столицы Башкирии из-за сильнейшего ливня подтопило два частных дома. Информация поступила в Службу спасения Уфы.

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Дом по улице Добролюбова, 37 затопило дождевыми и грунтовыми водами. Пенсионерку 1947 года рождения эвакуировали соседи. Причиной затопления послужило географическое расположение дома — здание находится в овраге. Женщине предложено заселиться в Чрезвычайный фонд г. Уфы на то время, пока будут проводиться восстановительные работы. Сегодня уфимка решила остаться у соседей, но уже завтра переедет.

Аналогичная ситуация сложилась и по адресу: ул Пархоменко. 6. Частный жилой дом был также затоплен из-за рельефа местности. Проживающие в доме уфимцы завтра будут заселяться в Чрезвычайный фонд.

Работы по откачке воды и просушке жилых помещений запланированы на завтра и будут проводиться силами МБУ «Служба спасения 112» г. Уфы.

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