В столице Башкирии затопило два дома. Жильцы эвакуированы

Дом по улице Добролюбова, 37 затопило дождевыми и грунтовыми водами. Пенсионерку 1947 года рождения эвакуировали соседи. Причиной затопления послужило географическое расположение дома — здание находится в овраге. Женщине предложено заселиться в Чрезвычайный фонд г. Уфы на то время, пока будут проводиться восстановительные работы. Сегодня уфимка решила остаться у соседей, но уже завтра переедет.