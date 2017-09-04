Шквалистый ветер повалил остановку в Минске. Три человека пострадали

Происшествие случилось в Московском районе Минска на улице Янки Брыля, 30. Спасатели выезжали на место инцидента, однако их помощь не понадобилась. По предварительным данным, пострадали три человека, которым помогали медики.

Ольга Мельченко также рассказала, что во время непогоды в Минске зафиксированы случаи падения деревьев на автомобили и на строения. Так, спасатели несколько раз выбывали на распиловку упавших деревьев на улицах Балтийской, Цнянской, Гикало, Подлесной.