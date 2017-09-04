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22:23 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Шквалистый ветер повалил остановку в Минске. Три человека пострадали

Сильный ветер опрокинул остановочный павильон в столице, из-за чего пострадали три человека, информировала официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Происшествие случилось в Московском районе Минска на улице Янки Брыля, 30. Спасатели выезжали на место инцидента, однако их помощь не понадобилась. По предварительным данным, пострадали три человека, которым помогали медики.

Ольга Мельченко также рассказала, что во время непогоды в Минске зафиксированы случаи падения деревьев на автомобили и на строения. Так, спасатели несколько раз выбывали на распиловку упавших деревьев на улицах Балтийской, Цнянской, Гикало, Подлесной.

Во время загрузки произошла ошибка.

Белгидрометцентр предупредил о сильном шквалистом ветре вечером четвертого сентября. Был объявлен оранжевый уровень опасности.

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