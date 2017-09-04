Двое российских военных погибли в Сирии во время обстрела ИГ

Источник: AP 2017

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Двое российских военнослужащих по контракту погибли в Сирии в результате минометного обстрела со стороны террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ). Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в понедельник в ТАСС.

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По данным ведомства, военные сопровождали автомобильную колонну российского Центра по примирению враждующих сторон.

«При следовании в провинции Дейр-эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГИЛ (прежнее название ИГ — прим. ТАСС). В результате обстрела один российский военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения», — сообщили в Минобороны.

«Раненый военнослужащий был оперативно доставлен в госпиталь, где российские военные медики боролись за его жизнь, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью», — говорится в пресс-релизе министерства.