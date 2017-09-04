Двое российских военных погибли в Сирии во время обстрела ИГ
Солдаты сопровождали автомобильную колонну, попавшую под минометный обстрел боевиков.
Солдаты сопровождали автомобильную колонну, попавшую под минометный обстрел боевиков.
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Двое российских военнослужащих по контракту погибли в Сирии в результате минометного обстрела со стороны террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ). Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в понедельник в ТАСС.
По данным ведомства, военные сопровождали автомобильную колонну российского Центра по примирению враждующих сторон.
«При следовании в провинции
«Раненый военнослужащий был оперативно доставлен в госпиталь, где российские военные медики боролись за его жизнь, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью», — говорится в
Военнослужащие представлены командованием к государственным наградам.
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