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22:08 (мск), источник: ТАСС

Двое российских военных погибли в Сирии во время обстрела ИГ

Солдаты сопровождали автомобильную колонну, попавшую под минометный обстрел боевиков.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Двое российских военнослужащих по контракту погибли в Сирии в результате минометного обстрела со стороны террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ). Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в понедельник в ТАСС.

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По данным ведомства, военные сопровождали автомобильную колонну российского Центра по примирению враждующих сторон.

«При следовании в провинции Дейр-эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГИЛ (прежнее название ИГ — прим. ТАСС). В результате обстрела один российский военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения», — сообщили в Минобороны.

«Раненый военнослужащий был оперативно доставлен в госпиталь, где российские военные медики боролись за его жизнь, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью», — говорится в пресс-релизе министерства.

Военнослужащие представлены командованием к государственным наградам.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Олег Волынкин
А кому это надо?
Асад рабочих мест в стране не прибавляет
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