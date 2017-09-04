В Пуэрто-Рико объявили режим ЧС из-за урагана «Ирма»
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU — Губернатор
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU — Губернатор
«Мы ввели в действие все протоколы безопасности», — сказал Росельо на
Службы, ответственные за электроснабжение, проверяют линии электропередачи и подрезают деревья в наиболее опасных местах, чтобы обезопасить ЛЭП от падающих деревьев.
По данным американских метеорологов, эпицентр урагана может приблизиться к островам Карибского моря во вторник вечером, а в среду подойдет к восточному побережью США, отмечает Fox news.
В настоящее время урагану присвоена третья категория, он находится примерно в 1440 км к востоку от Подветренных островов.
Ранее по США ударил разрушительный ураган «Харви», от которого пострадали штаты Техас и Луизиана. «Харви» стал самой мощным ураганом в истории США, нанесенный им ущерб оценивается в $190 млрд.