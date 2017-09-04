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22:28 (мск), источник: Интерфакс

В Пуэрто-Рико объявили режим ЧС из-за урагана «Ирма»

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU — Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росельо объявил режим чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана «Ирма», передает в понедельник американский телеканал Fox news.

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«Мы ввели в действие все протоколы безопасности», — сказал Росельо на пресс-конференции.

Администрация страны подготовила 456 убежищ, которые смогут вместить более 62 тыс. человек, а также закупила продовольствие на более чем $65 млн, чтобы раздавать его жителям, которые могут пострадать от разгула стихии.
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Службы, ответственные за электроснабжение, проверяют линии электропередачи и подрезают деревья в наиболее опасных местах, чтобы обезопасить ЛЭП от падающих деревьев.

По данным американских метеорологов, эпицентр урагана может приблизиться к островам Карибского моря во вторник вечером, а в среду подойдет к восточному побережью США, отмечает Fox news.

В настоящее время урагану присвоена третья категория, он находится примерно в 1440 км к востоку от Подветренных островов.

Ранее по США ударил разрушительный ураган «Харви», от которого пострадали штаты Техас и Луизиана. «Харви» стал самой мощным ураганом в истории США, нанесенный им ущерб оценивается в $190 млрд.

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