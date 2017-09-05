Потоп в Уфе: такого ливня не было 150 лет

Источник: ГТРК Башкортостан

Всего за час улицы Уфы ушли под воду — машины не ехали, а плыли по проспектам, еще и образуя при этом километровые пробки. Один из водителей спас женщину с ребенком — их едва не унесло бурным потоком.

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Затопило офисы, подземные переходы и торговые центры, а мосты превратились в водопады. Улицы Уфы за считанные минуты превратились в реки. Проехать не могли и обычные автомобилисты и машины специальных служб.

Водители признаются, что ничего подобного не видели уже давно. То, что происходило в городе, было больше похоже на кадры из фильма ужасов. На некоторых улицах машины оказались в воде по крышу. Уфу затопило в час-пик.

Вода залила магазины, торговые центры, госучреждения, парализовав их работу. Из-за дождя в Уфе пострадало здание «Росреестра», где вода лилась с потолка, пробив подвесные потолки. Кроме того в социальных сетях появилось видео где на одной из улиц две женщины переносили через дорогу коляску с ребенком — в этот момент поток воды сбил их с ног и понес прямо под колеса проезжающих машин. На помощь бросился один из водителей. Он помог всем благополучно выбраться.

Синоптики предупреждали жителей республики о резком изменении погоды. В первой половине дня в Уфе было солнечно и тепло. Ливень оказался таким мощным, каких не было за 150 лет.