Потоп в Уфе: такого ливня не было 150 лет
Мощный ливень с грозой и градом 4 сентября обрушился на столицу Башкирии.
Мощный ливень с грозой и градом 4 сентября обрушился на столицу Башкирии.
Всего за час улицы Уфы ушли под воду — машины не ехали, а плыли по проспектам, еще и образуя при этом километровые пробки. Один из водителей спас женщину с ребенком — их едва не унесло бурным потоком.
Затопило офисы, подземные переходы и торговые центры, а мосты превратились в водопады. Улицы Уфы за считанные минуты превратились в реки. Проехать не могли и обычные автомобилисты и машины специальных служб.
Водители признаются, что ничего подобного не видели уже давно. То, что происходило в городе, было больше похоже на кадры из фильма ужасов. На некоторых улицах машины оказались в воде по крышу. Уфу затопило в
Вода залила магазины, торговые центры, госучреждения, парализовав их работу.
Синоптики предупреждали жителей республики о резком изменении погоды. В первой половине дня в Уфе было солнечно и тепло. Ливень оказался таким мощным, каких не было за 150 лет.
После того как на Уфу в течении полутора часов обрушилась месячная норма осадков город не может прийти в себя. Столицу Башкирии сковали многокилометровые пробки. Многие светофоры в городе не работают. Тем временем по прогнозам метеорологов в ближайшие дни дожди в республике продолжатся.