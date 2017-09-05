Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
Кадыров заявил, что готов идти против РФ из-за резни в Мьянме
Кадыров назвал условие отказа поддерживать позицию России
Одиннадцать секунд стоили жизни молодому блогеру (видео)
Женщины с пышными формами доказали, что их тела красивы (фото)
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
СМИ: Россия может лишиться миллиардов долларов, вложенных в США
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Грубое поведение: Пугачева уволила Гребенщикова - СМИ
СМИ: Располневшая Собчак подверглась критике Сети
Российские власти изменили прогноз по курсу доллара на конец года
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде
СМИ: Александр Цекало публично попросил прощения у жены
Гребенщиков уволен Пугачевой из-за грубости - СМИ
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
07:02 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Потоп в Уфе: такого ливня не было 150 лет

Мощный ливень с грозой и градом 4 сентября обрушился на столицу Башкирии.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 74% 757 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: ГТРК Башкортостан

Всего за час улицы Уфы ушли под воду — машины не ехали, а плыли по проспектам, еще и образуя при этом километровые пробки. Один из водителей спас женщину с ребенком — их едва не унесло бурным потоком.

Читайте также
В Уфе водитель спас женщину с ребенком, унесенных ливневым потоком

Затопило офисы, подземные переходы и торговые центры, а мосты превратились в водопады. Улицы Уфы за считанные минуты превратились в реки. Проехать не могли и обычные автомобилисты и машины специальных служб.

Водители признаются, что ничего подобного не видели уже давно. То, что происходило в городе, было больше похоже на кадры из фильма ужасов. На некоторых улицах машины оказались в воде по крышу. Уфу затопило в час-пик.

Вода залила магазины, торговые центры, госучреждения, парализовав их работу. Из-за дождя в Уфе пострадало здание «Росреестра», где вода лилась с потолка, пробив подвесные потолки. Кроме того в социальных сетях появилось видео где на одной из улиц две женщины переносили через дорогу коляску с ребенком — в этот момент поток воды сбил их с ног и понес прямо под колеса проезжающих машин. На помощь бросился один из водителей. Он помог всем благополучно выбраться.

Синоптики предупреждали жителей республики о резком изменении погоды. В первой половине дня в Уфе было солнечно и тепло. Ливень оказался таким мощным, каких не было за 150 лет.

После того как на Уфу в течении полутора часов обрушилась месячная норма осадков город не может прийти в себя. Столицу Башкирии сковали многокилометровые пробки. Многие светофоры в городе не работают. Тем временем по прогнозам метеорологов в ближайшие дни дожди в республике продолжатся.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известный журналист представил доказательства того, что Мишель Обама транссексуал
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
Сбербанк назвал сроки начала оформления паспортов гражданам
Минтранс планирует увеличить штрафы за срывы авиарейсов
Правительство выделит субсидии на укрепление единства нации
Меньше россиян стали считать себя бедными
СМИ: Минздрав планирует стандартизировать работу врачей
Айдингер опубликовал письмо Серебренникова по просьбе пранкеров
Названа самая счастливая страна в мире
Спорт
Кто поедет в Россию? Сегодня почти во всех конфедерациях состоятся ключевые матчи отборочного турнира ЧМ-2018. Выделяем главные противостояния
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Сын Боярской и Матвеева очаровал публику Пятилетний Андрей впервые вышел в свет.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь