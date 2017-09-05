Екатеринбургская епархия прокомментировала нападение на кинотеатр «Космос»

Источник: РИА "Новости"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU — Екатеринбургская епархия вечером в понедельник опубликовала заявление, осуждающее утренний инцидент у кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге, когда психически больной мужчина на УАЗе протаранил вход в кинотеатр, после чего машина загорелась.

«Нападение с попыткой поджога на ККЦ «Космос» расцениваем как беспрецедентный общественно опасный акт, заслуживающий безусловного осуждения и наказания виновных, какими бы мотивами они ни руководствовались,» — говорится в заявлении. «.

Психический недуг человека, совершившего преступление 4 сентября, не дает кому бы то ни было права на необоснованное установление связи между позицией православной общественности против фильма “Матильда” и подобного преступного деяния, поставившего под угрозу общественную безопасность, жизнь и здоровье людей. Екатеринбургская епархия РПЦ

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При этом представители епархии упоминают о том, что изображение членов царской семьи в фильме Алексея Учителя унижает достоинство верующих людей, оговариваясь, что несогласные должны выражать свой протест законными методами.

В заявлении также говорится, что отсутствие «цивилизованного диалога» между создателями фильма и их противниками «создает потенциал для развития конфликтов».