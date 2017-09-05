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00:22 (мск), источник: Интерфакс

Екатеринбургская епархия прокомментировала нападение на кинотеатр «Космос»

Представители церкви обвинили создателей «Матильды» в нежелании идти на диалог и подпитывании почвы для конфликтов.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU — Екатеринбургская епархия вечером в понедельник опубликовала заявление, осуждающее утренний инцидент у кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге, когда психически больной мужчина на УАЗе протаранил вход в кинотеатр, после чего машина загорелась.

«Нападение с попыткой поджога на ККЦ «Космос» расцениваем как беспрецедентный общественно опасный акт, заслуживающий безусловного осуждения и наказания виновных, какими бы мотивами они ни руководствовались,» — говорится в заявлении. «.

Психический недуг человека, совершившего преступление 4 сентября, не дает кому бы то ни было права на необоснованное установление связи между позицией православной общественности против фильма “Матильда” и подобного преступного деяния, поставившего под угрозу общественную безопасность, жизнь и здоровье людей.
Екатеринбургская епархия РПЦ
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При этом представители епархии упоминают о том, что изображение членов царской семьи в фильме Алексея Учителя унижает достоинство верующих людей, оговариваясь, что несогласные должны выражать свой протест законными методами.

В заявлении также говорится, что отсутствие «цивилизованного диалога» между создателями фильма и их противниками «создает потенциал для развития конфликтов».

Как сообщалось, в понедельник около шести часов утра автомобиль протаранил вход в кинотеатр «Космос» и загорелся. Площадь пожара составила 30 кв.м.. Со второго этажа здания были эвакуированы пять человек. Позже оказалось, что водитель был психически нездоров. СМИ сообщали, что он объяснил свои действия протестом против демонстрации фильма «Матильда», который, как выяснилось, в кинотеатре показывать не планировали.

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