Айдингер опубликовал письмо от имени Серебренникова по просьбе пранкеров

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Исполнитель роли Николая II в фильме Алексея Учителя «Матильда» Ларс Айдингер накануне разместил в своем Instagram письмо, которое Серебренников якобы передал ему во время поездки в Германию. Немецкий актер утверждал, что Серебренников попросил его опубликовать послание, если он будет арестован. Позднее адвокат помещенного под домашний арест режиссера Дмитрий Харитонов заявил, что Серебренников не отправлял письмо немецкому актеру и не просил того о помощи.

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Пранкеры по телефону зачитывают текст послания, в котором Серебренников якобы просит не поддаваться на провокации «политических мошенников», поскольку они пытаются нажиться на истории с его арестом. В письме, которое зачитывают пранкеры, также говорится, что президент Украины Петр Порошенко предложил Серебренникову возглавить один из украинских театров и снимать кино. «Я повторю: я — человек искусства, а человек искусства не ворует, а создает», — заявили пранкеры от имени Серебренникова в разговоре с актером.

«Запись была сделана непосредственно вчера, и общались мы с ним по телефону на протяжении определенного времени, поэтому он всячески верил тому, что мы ему говорим… Что самое интересное — он знаком с Серебренниковым лично. И нисколько не распознал манеру речи, не показалось ему странным то, о чем мы говорили. И даже абсурдные моменты его нисколько не смутили», — рассказали пранкеры сайту.

Пранкеры от имени Серебренникова попросили Айдингера опубликовать письмо в своих социальных сетях и подчеркнуть, что оно было написано до ареста, во время пребывания в Берлине.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука «Гоголь-центра» Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Ему было разрешено посещать театр, но только с разрешения следователя. Художественному руководителю «Гоголь-центра» вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа».