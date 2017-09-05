В деле о взятках инспектора стройнадзора появились новые эпизоды

У красноярского инспектора Стройнадзора нашли 16 квартир, которые он мог получить в результате мошенничества и в качестве взяток. «Вести» рассказывали, мужчина курировал долевое строительство. По материалам дела, бизнесменам предлагалось переписать недвижимость на его знакомых. В ответ инспектор закрывал глаза на существующие нарушения. Руководитель ещё одной фирмы накануне признался в даче взятки. Сотруднику Стройнадзора может грозить до 15 лет лишения свободы.



«Следствием установлено 16 квартир, оформленных на знакомых обвиняемого, но фактически принадлежащих ему. Также обвиняемый, имея зарплату 32 тысячи рублей, владеет автомобилем “Мерседес” 2016 года выпуска, стоимость которого приблизительно оценивается более 2-х миллионов рублей», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.