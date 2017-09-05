В Иркутске оштрафовали коллекторское агентство

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Иркутянин обратился к судебным приставам с жалобой на действия сотрудников коллекторского агентства, сообщает пресс-служба регионального УФССП РФ.

Во время проверки выяснилось, что коллектороское агенство нарушает требования федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

В частности, sms-сообщения с требованием вернуть долги направлялись иркутянину в выходные после 20:00 часов. Кроме того, в текстах сообщений содержались сведения, которые вводили должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства вплоть до уголовного преследования.

В результате арбитражный суд Иркутской области привлек коллекторское агентство административной ответственности и назначил штраф в 50 тысяч рублей.