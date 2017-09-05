В Иркутске оштрафовали коллекторское агентство
Коллекторы нарушили закон.
Коллекторы нарушили закон.
Иркутянин обратился к судебным приставам с жалобой на действия сотрудников коллекторского агентства, сообщает
Во время проверки выяснилось, что коллектороское агенство нарушает требования федерального закона от
В результате арбитражный суд Иркутской области привлек коллекторское агентство административной ответственности и назначил штраф в 50 тысяч рублей.
На сегодняшний день судебные приставы Приангарья зарегистрировали свыше 500 обращений от граждан, у которых возникли претензии к работе коллекторов, микрофинансовых и микрокредитных организаций. В результате проверок деятельности данных организаций составлено 16 протоколов.