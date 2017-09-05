Воспитанники Иркутского кадетского корпуса временно продолжат обучение в «Галактике»

Источник: IrkutskMedia.ru

Воспитанники Иркутского кадетского корпуса временно продолжат обучение в оздоровительно-образовательном центре «Галактика» с 5 по 8 сентября. Такое решение принято в связи с проведением профилактических противоэпидемиологических мероприятий в образовательной организации после зарегистрированных фактов заболевания учащихся, отметил заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфенов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

В настоящее время в образовательном учреждении 91 кадет. Все они, а также воспитатели и преподаватели кадетского корпуса с 5 сентября переведены в оздоровительно-образовательный центр «Галактика», в котором созданы условия для обучения и круглосуточного пребывания детей.

Учебный процесс откорректирован с учетом технических возможностей оздоровительно-образовательного центра. За минувшие два дня новых случаев заболевания в кадетском корпусе не выявлено, жалобы на здоровье никто из ребят не предъявлял. Министерство образования Иркутской области проводит проверку по факту заболевания детей. Максим Парфенов

По информации заместителя министра, еще 10 воспитанников кадетского корпуса находятся дома по решению родителей.

Как сообщил главный врач Иркутского областной клинической инфекционной больницы Владимир Хабудаев, в медицинском учреждении остаются 19 воспитанников Иркутского кадетского корпуса.

Всем детям проведены необходимые обследования, взяты анализы. Результаты проверки на вирусные кишечные инфекции у 18-ти ребят отрицательные, у одного обнаружен астровирус. Результаты бактериологических исследований ещё находятся в работе, поэтому окончательные выводы о причинах заболевания делать пока рано, подчеркнул Владимир Хабудаев.

Напомним, что массовое пищевое отравление произошло в Иркутском кадетском корпусе. 20-ти воспитанникам учреждения был поставлен диагноз гастроэнтерит. 12 детей были госпитализированы в Иркутскую областную инфекционную клиническую больницу.

В настоящее время специалистами Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области по данному факту проводится эпидемиологическое расследование, организованы противоэпидемические и профилактические мероприятия.

Директор Иркутского кадетского корпуса издал приказ о проведении служебного расследования по факту массового заболевания детей. В настоящее время из 20-ти воспитанников учреждения обратившихся за медпомощью, 19 госпитализированы в Иркутскую областную инфекционную клиническую больницу.