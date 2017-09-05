Воспитанники Иркутского кадетского корпуса временно продолжат обучение в «Галактике»
Решение принято в связи с проведением профилактических противоэпидемиологических мероприятий в образовательной организации.
Решение принято в связи с проведением профилактических противоэпидемиологических мероприятий в образовательной организации.
Воспитанники Иркутского кадетского корпуса временно продолжат обучение в
В настоящее время в образовательном учреждении 91 кадет. Все они, а также воспитатели и преподаватели кадетского корпуса с 5 сентября переведены в
Учебный процесс откорректирован с учетом технических возможностей оздоровительно-образовательного центра. За минувшие два дня новых случаев заболевания в кадетском корпусе не выявлено, жалобы на здоровье никто из ребят не предъявлял. Министерство образования Иркутской области проводит проверку по факту заболевания детей.
По информации заместителя министра, еще 10 воспитанников кадетского корпуса находятся дома по решению родителей.
Как сообщил главный врач Иркутского областной клинической инфекционной больницы Владимир Хабудаев, в медицинском учреждении остаются 19 воспитанников Иркутского кадетского корпуса.
Всем детям проведены необходимые обследования, взяты анализы. Результаты проверки на вирусные кишечные инфекции у 18-ти ребят отрицательные, у одного обнаружен астровирус. Результаты бактериологических исследований ещё находятся в работе, поэтому окончательные выводы о причинах заболевания делать пока рано, подчеркнул Владимир Хабудаев.
В настоящее время специалистами Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области по данному факту проводится эпидемиологическое расследование, организованы противоэпидемические и профилактические мероприятия.
Директор Иркутского кадетского корпуса издал приказ о проведении служебного расследования по факту массового заболевания детей. В настоящее время из 20-ти воспитанников учреждения обратившихся за медпомощью, 19 госпитализированы в Иркутскую областную инфекционную клиническую больницу.
Прокуратура Свердловского района Иркутска начала проверку по факту 20-ти случаев гастроэнтерита в Иркутском кадетском корпусе. Ход и результаты проверочных мероприятий, проводимых уполномоченными органами, находятся на контроле областной прокуратуры.