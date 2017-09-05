В екатеринбургском «Радуга парк» сгорели холодильники с продуктами
Из ТРЦ эвакуировали 80 человек.
Из ТРЦ эвакуировали 80 человек.
В Екатеринбурге в ночь на 5 сентября произошел пожар в ТРЦ «Радуга парк». Сигнал о возгорании поступил в 00.15, рассказали «Уралинформбюро» в
До приезда спасателей сотрудники службы безопасности эвакуировали из кинозала и магазинов около 80 человек.
Прибывшие по вызову пожарные установили, что очаг возгорания находится в гипермаркете на втором этаже здания — на площади 20 квадратных метров горели холодильные установки с продуктами. На ликвидацию огня, в которой были задействованы более 60 человек, потребовалось 40 минут.
По предварительной информации причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки в холодильниках.
Информация о пострадавших не поступала.