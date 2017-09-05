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07:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Мужчина, выживший в страшном ДТП в Башкирии, скончался в реанимации

Разом не стало целой семьи.

Печальная новость — последний выживший в страшной аварии в Башкирии с участием «Оки» и «Деу Матиз» скончался в реанимации вчера, 3 сентября.

За жизнь 45-летнего Павла, водителя «Оки», боролись врачи — его подключали к дыхательному аппарату и вводили в искусственную кому. Но травмы были настолько серьезные, что мужчина не смог выжить.

Разом не стало целой семьи — на месте трагедии сначала погибла будущая второклассница, семилетняя малышка, а потом из комы не вышли жена Павла и сын Ярослав.

Напомним, трагедия, унесшая жизни семьи, произошла на трассе Дюртюли — Нефтекамск 29 августа. На мокрой дороге лоб в лоб столкнулись «Ока» и «Дэу Матиз».

Сейчас родные погибших из отечественной легковушки обращаются к автомобилистам и ищут свидетелей страшной трагедии, где разбились их близкие люди.

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