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06:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске автомобиль такси «проткнул» забор

Авария произошла в ночь на 5 сентября в Центральном районе, забор прошел сквозь переднюю часть автомобиля насквозь, рассказали очевидцы.

В Новосибирске автомобиль такси «проткнул» забор, об этом сообщают очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Авария произошла на улице Мичурина в Центральном районе Новосибирска. Водитель автомобиля «Nissan Almera» не справился с управлением и протаранил барьерное ограждение. Часть забора буквально насквозь «прошила» автомобиль через подкапотное пространство.

Очевидцы рассказали, что водитель пытался избежать наезда на пешехода.

Во время загрузки произошла ошибка.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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