В Новосибирске автомобиль такси «проткнул» забор
Авария произошла в ночь на 5 сентября в Центральном районе, забор прошел сквозь переднюю часть автомобиля насквозь, рассказали очевидцы.
Авария произошла в ночь на 5 сентября в Центральном районе, забор прошел сквозь переднюю часть автомобиля насквозь, рассказали очевидцы.
В Новосибирске автомобиль такси «проткнул» забор, об этом сообщают очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Авария произошла на улице Мичурина в Центральном районе Новосибирска. Водитель автомобиля «Nissan Almera» не справился с управлением и протаранил барьерное ограждение. Часть забора буквально насквозь «прошила» автомобиль через подкапотное пространство.
Очевидцы рассказали, что водитель пытался избежать наезда на пешехода.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.