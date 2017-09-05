Двоих челябинцев заподозрили в мошенничестве со съёмными квартирами

Полиция в Челябинске задержала двоих горожан, которых заподозрили в серии мошенничеств с продажей съёмных квартир, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, женщина договаривалась с владельцами жилья о посуточной аренде, а затем вместе с сообщником размещала в Интернете объявление о продаже квартиры по очень выгодной цене. Когда покупатель находился, с ним заключали сделку по заранее подготовленным фальшивым документам на право собственности.

«По версии следствия, в период с 2016 года участники группы причастны к совершению 10 подобных мошенничеств. Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.