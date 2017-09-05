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07:32 (мск), источник: АиФ Челябинск

Двоих челябинцев заподозрили в мошенничестве со съёмными квартирами

Сообщники продавали чужое жильё по поддельным документам.

Полиция в Челябинске задержала двоих горожан, которых заподозрили в серии мошенничеств с продажей съёмных квартир, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, женщина договаривалась с владельцами жилья о посуточной аренде, а затем вместе с сообщником размещала в Интернете объявление о продаже квартиры по очень выгодной цене. Когда покупатель находился, с ним заключали сделку по заранее подготовленным фальшивым документам на право собственности.

«По версии следствия, в период с 2016 года участники группы причастны к совершению 10 подобных мошенничеств. Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее в Челябинске задержали группу молодых людей, которые от имени риэлторов публиковали объявления об аренде квартир в Москве и брали с жертв предоплату за проживание, а затем переставали выходить на связь.

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