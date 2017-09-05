Цех по изготовлению поддельного алкоголя накрыли в Алматы

Как было установлено сотрудниками СЭР ДГД при проведении оперативных мероприятий 28 августа, цех размещался в нежилом помещении во дворе частного жилого дома в Алатауском районе. Алкогольную продукцию изготавливали, разбавляя спирт водой. В ходе осмотра было обнаружено и изъято более 1350 бутылей поддельной водки с этикетками «Белая лошадь», «Черная лошадь», «Тайга», «Беленькая», «Байкал» и других. Также было изъято более 1500 поддельных учетно-контрольных марок, стаканчики-насадки и наклейки.