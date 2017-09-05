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07:11 (мск), источник: Tengrinews

Цех по изготовлению поддельного алкоголя накрыли в Алматы

В Алматы пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению поддельного алкоголя, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на городское Управление разъяснительной работы ДГД.

Источник: Tengrinews

Как было установлено сотрудниками СЭР ДГД при проведении оперативных мероприятий 28 августа, цех размещался в нежилом помещении во дворе частного жилого дома в Алатауском районе. Алкогольную продукцию изготавливали, разбавляя спирт водой. В ходе осмотра было обнаружено и изъято более 1350 бутылей поддельной водки с этикетками «Белая лошадь», «Черная лошадь», «Тайга», «Беленькая», «Байкал» и других. Также было изъято более 1500 поддельных учетно-контрольных марок, стаканчики-насадки и наклейки.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 233 2 УК РК. Призываем население не приобретать алкогольную продукцию в сомнительных местах и в обязательном порядке требовать выдачу чеков и наличие лицензии на реализацию алкогольной продукции», — обращаются в ДГД Алматы.

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