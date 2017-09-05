Цех по изготовлению поддельного алкоголя накрыли в Алматы
В Алматы пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению поддельного алкоголя, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на городское Управление разъяснительной работы ДГД.
В Алматы пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению поддельного алкоголя, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на городское Управление разъяснительной работы ДГД.
Как было установлено сотрудниками СЭР ДГД при проведении оперативных мероприятий 28 августа, цех размещался в нежилом помещении во дворе частного жилого дома в Алатауском районе. Алкогольную продукцию изготавливали, разбавляя спирт водой. В ходе осмотра было обнаружено и изъято более 1350 бутылей поддельной водки с этикетками «Белая лошадь», «Черная лошадь», «Тайга», «Беленькая», «Байкал» и других. Также было изъято более 1500 поддельных
«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 233 2 УК РК. Призываем население не приобретать алкогольную продукцию в сомнительных местах и в обязательном порядке требовать выдачу чеков и наличие лицензии на реализацию алкогольной продукции», — обращаются в ДГД Алматы.