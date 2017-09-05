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06:51 (мск), источник: ИА Башинформ

Жительницу Уфы осудят за ложный донос в полицию

УФА, 5 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Уфы за заведомо ложное заявление о якобы совершенном разбойном нападении.

Как пояснили в пресс-службе МВД по РБ, в июне 19-летняя жительница Уфы приехала на работу в детский оздоровительный лагерь в Ишимбайском районе. Девушка решилась пройти до ближайшей деревни в магазин. Однако на обратном пути она потеряла сотовый телефон. Поиски не дали результатов и девушка обратилась в полицию, чтоб поскорее найти утерянный гаджет.

В полиции она заявила, что оказалась жертвой разбойного нападения. Заявительнице были предоставлены фотопортреты, составлен фоторобот предполагаемого злоумышленника с ее слов. Также для установления преступника стражи порядка провели подомовой опрос жильцов трех ближайших деревень, был опрошен обслуживающий персонал двух оздоровительных лагерей.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий и кропотливой работы установили, что сообщаемые заявительницей сведения являются заведомо ложными. Сама заявительница призналась позже, что в отношении нее никакого преступления не совершалось. А всю историю придумала, чтобы сотрудниками полиции был быстрее разыскан утерянный сотовый телефон.

В отношении заявительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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