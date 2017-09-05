Жительницу Уфы осудят за ложный донос в полицию
УФА, 5 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Уфы за заведомо ложное заявление о якобы совершенном разбойном нападении.
УФА, 5 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Уфы за заведомо ложное заявление о якобы совершенном разбойном нападении.
Как пояснили в
В полиции она заявила, что оказалась жертвой разбойного нападения. Заявительнице были предоставлены фотопортреты, составлен фоторобот предполагаемого злоумышленника с ее слов. Также для установления преступника стражи порядка провели подомовой опрос жильцов трех ближайших деревень, был опрошен обслуживающий персонал двух оздоровительных лагерей.
Сотрудники полиции в ходе
В отношении заявительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации.