Жительницу Уфы осудят за ложный донос в полицию

Как пояснили в пресс-службе МВД по РБ, в июне 19-летняя жительница Уфы приехала на работу в детский оздоровительный лагерь в Ишимбайском районе. Девушка решилась пройти до ближайшей деревни в магазин. Однако на обратном пути она потеряла сотовый телефон. Поиски не дали результатов и девушка обратилась в полицию, чтоб поскорее найти утерянный гаджет.

В полиции она заявила, что оказалась жертвой разбойного нападения. Заявительнице были предоставлены фотопортреты, составлен фоторобот предполагаемого злоумышленника с ее слов. Также для установления преступника стражи порядка провели подомовой опрос жильцов трех ближайших деревень, был опрошен обслуживающий персонал двух оздоровительных лагерей.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий и кропотливой работы установили, что сообщаемые заявительницей сведения являются заведомо ложными. Сама заявительница призналась позже, что в отношении нее никакого преступления не совершалось. А всю историю придумала, чтобы сотрудниками полиции был быстрее разыскан утерянный сотовый телефон.