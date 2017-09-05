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06:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе провалилась остановка общественного транспорта

Из-за сильного дождя образовалась яма.

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Неприятный сюрприз ждал пассажиров, желавших уехать или приехать на остановку «Радищева», что на улице Бакалинской в Уфе. Вместо остановки транспорта их ждала большая яма. Провал образовался вчера, 4 сентября, во время сильного ливня.

Как сообщают подписчики сообщества «БашДТП», под землю провалилась почти вся брусчатка на остановке. К счастью, сама металлическая конструкция устояла и никто не пострадал. В момент обрушения людей здесь также не было, высокий уровень воды просто не давал возможности находиться на улице Бакалинской.

Во время загрузки произошла ошибка.

Восстанавливать остановку придется городским службам.

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