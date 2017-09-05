Полиция Казани задержала серийного телефонного мошенника

Из материалов уголовных дел следует, что мужчина с весны по август нынешнего года регулярно звонил на случайные номера мобильных телефонов жителей Казани. Представляясь сотрудником службы безопасности сотовой компании, аферист предлагал помощь в отключении якобы имеющихся у абонентов дополнительных платных услуг. Кроме того, он узнавал наличие у потерпевших мобильного банка и паролей к нему. Получив доступ к банковским картам потерпевших, снимал всю имеющуюся наличность.