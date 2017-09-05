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09:58 (мск), источник: ИА Татар-информ

Полиция Казани задержала серийного телефонного мошенника

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Сотрудники отделения по раскрытию мошенничеств уголовного розыска Управления МВД России по городу Казани совместно с коллегами из отдела полиции «Ямашевский» по подозрению в серии телефонных мошенничеств задержали 34-летнего жителя Татарстана, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

Источник: ИА Татар-информ

Из материалов уголовных дел следует, что мужчина с весны по август нынешнего года регулярно звонил на случайные номера мобильных телефонов жителей Казани. Представляясь сотрудником службы безопасности сотовой компании, аферист предлагал помощь в отключении якобы имеющихся у абонентов дополнительных платных услуг. Кроме того, он узнавал наличие у потерпевших мобильного банка и паролей к нему. Получив доступ к банковским картам потерпевших, снимал всю имеющуюся наличность.

34-летний уроженец одного из районов республики был задержан на съемной квартире в Ново-Савиновском районе. При обыске оперативники изъяли значительное количество мобильных устройств и сим-карт. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

В настоящее время полицейские устанавливают размер причиненного ущерба, а также дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемого, который на время следствия заключен под стражу.

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