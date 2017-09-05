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07:09 (мск), источник: Tengrinews

Cерийному убийце вынесли приговор в Жамбылской области

В Жамбылской области судом присяжных к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима был приговорен серийный убийца Андрей Малько, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на ДВД Жамбылской области.

Источник: Tengrinews

38-летний уроженец Жамбылской области признан особо опасным преступником, который совершил два убийства и кражи. Сообщается, что мужчина был задержан 21 апреля 2017 года сотрудниками батальона дорожно-патрульной полиции УВД города Тараз. По данным полиции, Андрей Малько в августе прошлого года в пьяной драке забил камнем своего собутыльника недалеко от дачного массива «Строитель».

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«Как впоследствии объяснил убийца, ссора произошла из-за сломанного велосипеда. Убедившись, что жертва мертва, убийца закопал тело в яме неподалеку и скрылся с места преступления. Таким образом, Малько Андрей совершил уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 99 части 1 УК РК “Убийство”. Далее Андрей, не останавливаясь на содеянном и продолжая свои преступные деяния, скрываясь от органов уголовного преследования, совершил два преступления против собственности», — отметили в полиции.

«Не имея ни работы, ни жилья, Андрей слонялся по областному центру, и ему вроде бы удалось устроиться на работу к знакомым в цех по производству пластиковых окон. Однако через некоторое время он снова совершил особо тяжкое преступление. После очередного распития алкогольных напитков прямо в цеху он наносит несколько смертельных ножевых ранений 41-летнему работнику этого же предприятия и снова скрывается с места преступления. Однако после масштабных оперативно-разыскных мероприятий убийца был задержан в подвале одного из жилых домов города Тараз», — рассказали в ДВД Жамбылской области.

В ходе допроса Андрей Малько признался в совершенных преступлениях.

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