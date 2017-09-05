Cерийному убийце вынесли приговор в Жамбылской области

38-летний уроженец Жамбылской области признан особо опасным преступником, который совершил два убийства и кражи. Сообщается, что мужчина был задержан 21 апреля 2017 года сотрудниками батальона дорожно-патрульной полиции УВД города Тараз. По данным полиции, Андрей Малько в августе прошлого года в пьяной драке забил камнем своего собутыльника недалеко от дачного массива «Строитель».

«Как впоследствии объяснил убийца, ссора произошла из-за сломанного велосипеда. Убедившись, что жертва мертва, убийца закопал тело в яме неподалеку и скрылся с места преступления. Таким образом, Малько Андрей совершил уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 99 части 1 УК РК “Убийство”. Далее Андрей, не останавливаясь на содеянном и продолжая свои преступные деяния, скрываясь от органов уголовного преследования, совершил два преступления против собственности», — отметили в полиции.