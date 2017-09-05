Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: почему Украина сейчас решила прокопать канал вокруг Крыма
Кадыров заявил, что готов идти против РФ из-за резни в Мьянме
Сбербанк нашел новый способ по выбиванию долгов у клиентов
10 государств, не признанных ни одной страной в мире (фото)
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
СМИ: Россия может лишиться миллиардов долларов, вложенных в США
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Гребенщиков уволен Пугачевой из-за грубости и хамства - СМИ
СМИ: Располневшая Собчак подверглась критике Сети
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Как сейчас живет Гуф и с кем встречается
СМИ: Александр Цекало публично попросил прощения у жены
Гребенщиков уволен Пугачевой из-за грубости - СМИ
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
10В Саудовской Аравии начался Хадж
07:44 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Челябинский экс-омбудсмен отделался штрафом за неповиновение полиции

Он будет обжаловать решение.

4 сентября 2017 года Центральный райсуд Челябинска вынес решение о взыскании с бывшего регионального уполномоченного по правам человека Алексея Севастьянова 800 рублей штрафа за неповиновение полиции.

«Само решение я еще не читал. Как только с ним ознакомлюсь, буду думать, обжаловать или нет. Но, скорее всего, буду обжаловать. Хорошо, что меня не арестовали, но, к сожалению, моя вина была установлена. Хотя в суде была представлена видеозапись, которую снял один из свидетелей — водитель на стоянке. На съемке видно, что я стоял от полицейского в трех метрах, а провокаторы кричали: “Смотрите, он напал на полицейского!”. А у судьи в XXI веке не оказалось колонок, чтобы это послушать», — рассказал «Уралинформбюро» сам Севастьянов.

Инцидент произошел 13 июля на автостоянке, принадлежащей брату экс-омбудсмена. Последний приехал, чтобы препятствовать якобы незаконному демонтажу объекта. «Я как юрист представлял интересы этой организации, а полицейский Андрей Овчинников (замначальника отдела полиции “Центральный”, — прим.ред.) вмешался в спор хозяйствующих субъектов. Когда я сказал ему, что обращусь в следственный комитет, меня доставили в отдел полиции», — пояснил бывший чиновник.

Из отдела полиции Севастьянова отвезли в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Он утверждает, что травму ему нанес Овчинников.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Крым "пристегнули" к Украине ради подъема экономики
Сбербанк объявил сроки начала оформления паспортов гражданам
Минтранс планирует увеличить штрафы за срывы авиарейсов
СМИ узнали о подготовке северокорейской ракеты к запуску
Меньше россиян стали считать себя бедными
СМИ: Минздрав планирует стандартизировать работу врачей
Айдингер опубликовал письмо Серебренникова по просьбе пранкеров
Названа самая счастливая страна в мире
Спорт
Кто поедет в Россию? Сегодня почти во всех конфедерациях состоятся ключевые матчи отборочного турнира ЧМ-2018. Выделяем главные противостояния
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Интерьер недели: металл, дерево и кирпич в обычной «панельке»
В России ужесточили правила противопожарной безопасности
Стало известно, когда начнется реновация жилья в Москве
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Сын Боярской и Матвеева очаровал публику Пятилетний Андрей впервые вышел в свет.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь