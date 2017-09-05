Челябинский экс-омбудсмен отделался штрафом за неповиновение полиции
Он будет обжаловать решение.
Он будет обжаловать решение.
4 сентября 2017 года Центральный райсуд Челябинска вынес решение о взыскании с бывшего регионального уполномоченного по правам человека Алексея Севастьянова 800 рублей штрафа за неповиновение полиции.
«Само решение я еще не читал. Как только с ним ознакомлюсь, буду думать, обжаловать или нет. Но, скорее всего, буду обжаловать. Хорошо, что меня не арестовали, но, к сожалению, моя вина была установлена. Хотя в суде была представлена видеозапись, которую снял один из свидетелей — водитель на стоянке. На съемке видно, что я стоял от полицейского в трех метрах, а провокаторы кричали: “Смотрите, он напал на полицейского!”. А у судьи в XXI веке не оказалось колонок, чтобы это послушать», — рассказал «Уралинформбюро» сам Севастьянов.
Инцидент произошел 13 июля на автостоянке, принадлежащей брату
Из отдела полиции Севастьянова отвезли в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Он утверждает, что травму ему нанес Овчинников.