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09:45 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярском крае у полицейского отобрали квартиру

Прокуратура нашла нарушения при передаче муниципального жилья.

Прокуратура Богучанского района установила, что участковый незаконно приватизировал предоставленное ему муниципальное жилье, которое ему выделила администрация Чуноярского сельсовета. Помещение полицейскому и его семье предоставили вне очереди по договору социального найма, однако сотрудник полиции собирался приватизировать казенное жилье.

В августе 2016 года глава Чуноярского сельсовета незаконно передал в собственность участковому муниципальное жилье, которое полицейский зарегистрировал в Росреестре.

В результате проверки прокуратура выявила нарушение и предписала главе сельсовета устранить его. Предписание не было исполнено, поскольку глава сельсовета считал, что жилое помещение предоставлено участковому законно.

Прокуратура обратилась в суд и потребовала признать действия полицейского и главы сельсовета незаконными, вернуть государству муниципальную собственность, а участкового и его семью выселить. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

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