В Красноярском крае у полицейского отобрали квартиру

Прокуратура Богучанского района установила, что участковый незаконно приватизировал предоставленное ему муниципальное жилье, которое ему выделила администрация Чуноярского сельсовета. Помещение полицейскому и его семье предоставили вне очереди по договору социального найма, однако сотрудник полиции собирался приватизировать казенное жилье.

В августе 2016 года глава Чуноярского сельсовета незаконно передал в собственность участковому муниципальное жилье, которое полицейский зарегистрировал в Росреестре.

В результате проверки прокуратура выявила нарушение и предписала главе сельсовета устранить его. Предписание не было исполнено, поскольку глава сельсовета считал, что жилое помещение предоставлено участковому законно.