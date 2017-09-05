В Красноярском крае у полицейского отобрали квартиру
Прокуратура нашла нарушения при передаче муниципального жилья.
Прокуратура нашла нарушения при передаче муниципального жилья.
Прокуратура Богучанского района установила, что участковый незаконно приватизировал предоставленное ему муниципальное жилье, которое ему выделила администрация Чуноярского сельсовета. Помещение полицейскому и его семье предоставили вне очереди по договору социального найма, однако сотрудник полиции собирался приватизировать казенное жилье.
В августе 2016 года глава Чуноярского сельсовета незаконно передал в собственность участковому муниципальное жилье, которое полицейский зарегистрировал в Росреестре.
В результате проверки прокуратура выявила нарушение и предписала главе сельсовета устранить его. Предписание не было исполнено, поскольку глава сельсовета считал, что жилое помещение предоставлено участковому законно.
Прокуратура обратилась в суд и потребовала признать действия полицейского и главы сельсовета незаконными, вернуть государству муниципальную собственность, а участкового и его семью выселить. Суд удовлетворил требования прокуратуры.