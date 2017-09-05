Сотрудники омского фонда «Жилище» похитили у дольщиков 69 миллионов
Эти деньги омичи вкладывали в строительство четырёх домов в жилом комплексе «Московка-2».
Эти деньги омичи вкладывали в строительство четырёх домов в жилом комплексе «Московка-2».
Прокуратура Омской области обнародовала результаты очередной проверки в отношении скандально известного долгостроя «Московка-2» и его застройщика — бюджетного фонда «Жилище». Проверка окончилась уголовным делом, возбуждённым по инициативе прокуратуры Ленинского округа.
Сотрудников фонда «Жилище» подозревают в растрате в особо крупном размере. Проверка показала, что они присвоили более 69 миллионов рублей. Это взносы, которые платили участники долевого строительства четырёх домов «Московки-2».
В целом за 2016−2017 годы прокуратура возбудила шесть уголовных дел о преступлениях в сфере долевого строительства.