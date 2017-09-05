Соседка по коммуналке украла у пермяка 72 тысячи рублей
50-летняя безработная уже имела судимость.
50-летняя безработная уже имела судимость.
24-летний пермяк обратился в полицию с заявлением о краже. Молодой человек рассказал, что из его комнаты в коммунальной квартире исчезли деньги — 72 тысячи рублей.
«По “горячим следам” стражи порядка установили, что к совершению преступления причастна нигде не работающая ранее судимая 50-летняя соседка потерпевшего. Часть похищенного изъята», — сообщили в
Женщина проникла в комнату через незапертую дверь.
Сейчас подозреваемую задержали. Она находится в изоляторе временного содержания. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.