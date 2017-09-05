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07:56 (мск), источник: АиФ Прикамье

Соседка по коммуналке украла у пермяка 72 тысячи рублей

50-летняя безработная уже имела судимость.

24-летний пермяк обратился в полицию с заявлением о краже. Молодой человек рассказал, что из его комнаты в коммунальной квартире исчезли деньги — 72 тысячи рублей.

«По “горячим следам” стражи порядка установили, что к совершению преступления причастна нигде не работающая ранее судимая 50-летняя соседка потерпевшего. Часть похищенного изъята», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Женщина проникла в комнату через незапертую дверь.

Сейчас подозреваемую задержали. Она находится в изоляторе временного содержания. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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