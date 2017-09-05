Еще одна детская горка упала в Хабаровске
Территорию обслуживает та же управляющая компания, что и двор на Руднева, в котором ребенок получил смертельную травму.
Территорию обслуживает та же управляющая компания, что и двор на Руднева, в котором ребенок получил смертельную травму.
В воскресенье, 3 сентября, во дворе дома № 20 на улице
Жительница сталинки на
«О том, что у нас чуть не подавило детей в прошлое воскресенье, я узнала от мужа, который сейчас уехал в командировку. Я сама мать двоих детей. Старший говорит, что он и его друзья постоянно играли на этой горке, которая, кстати, не была закреплена вообще никак. Я лично в этом убедилась, когда решила ее сфотографировать. Выяснилось, что она стояла на песке на приваренных к основанию трубах», — рассказала хабаровчанка Ольга.
По словам собеседницы, конструкция уже второй день лежит под ее балконом.
Напомним, в минувшую субботу во дворе дома № 58 на улице Руднева металлическая горка придавила восьмилетнего мальчика. В тот же вечер ребенок умер в реанимации.
Дворы на