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09:18 (мск), источник: Губерния онлайн

Еще одна детская горка упала в Хабаровске

Территорию обслуживает та же управляющая компания, что и двор на Руднева, в котором ребенок получил смертельную травму.

В воскресенье, 3 сентября, во дворе дома № 20 на улице Бойко-Павлова металлическая горка завалилась на бок. Конструкция упала, когда на ней играли дети — к счастью, никто из них не пострадал, рассказала корреспонденту портала «Губерния» местная жительница Ольга.

Жительница сталинки на Бойко-Павлова утверждает, что горка не была закреплена.

«О том, что у нас чуть не подавило детей в прошлое воскресенье, я узнала от мужа, который сейчас уехал в командировку. Я сама мать двоих детей. Старший говорит, что он и его друзья постоянно играли на этой горке, которая, кстати, не была закреплена вообще никак. Я лично в этом убедилась, когда решила ее сфотографировать. Выяснилось, что она стояла на песке на приваренных к основанию трубах», — рассказала хабаровчанка Ольга.

По словам собеседницы, конструкция уже второй день лежит под ее балконом.

Напомним, в минувшую субботу во дворе дома № 58 на улице Руднева металлическая горка придавила восьмилетнего мальчика. В тот же вечер ребенок умер в реанимации.

Дворы на Бойко-Павлова и Руднева обслуживает одна и та же управляющая компания — «Северный округ».

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