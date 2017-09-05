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08:25 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области ликвидированы четыре лесных пожара

За минувшие сутки в Челябинской области ликвидировали четыре лесных пожара на площади 37,5 гектара.

Три возгорания произошло в Карталинском (28,8 га) лесничестве и одно — в Брединском (8,7 га). На тушении лесных пожаров были задействованы 40 человек и 15 единиц техники, сообщают в Главном управления лесами Челябинской области.

По состоянию на утро 5 сентября 2017 года на территории лесного фонда региона с начала пожароопасного сезона ликвидированы 392 пожара на площади 2928,04 гектара. Возгорания произошли на территориях Аргаяшского (25), Брединского (19), Верхнеуральского (6), Карталинского (17), Каслинского (9), Катав-Ивановского (1), Красноармейского (53), Кунашакского (23), Кусинского (3), Кыштымского (22), Миасского (19), Нязепетровского (1), Октябрьского (20), Пластовского (6), Саткинского (3), Увельского (23), Уфалейского (7), Чебаркульского (55) и Шершневского (80) лесничеств.

Всего на тушении лесных пожаров были задействованы 3695 человек и 1335 единиц техники.

Главное управление лесами Челябинской области напоминает: в случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8−800−100−94−00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8 (351) 261−65−54, 261−65−55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

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