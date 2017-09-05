В Челябинской области ликвидированы четыре лесных пожара
За минувшие сутки в Челябинской области ликвидировали четыре лесных пожара на площади 37,5 гектара.
За минувшие сутки в Челябинской области ликвидировали четыре лесных пожара на площади 37,5 гектара.
Три возгорания произошло в Карталинском (28,8 га) лесничестве и одно — в Брединском (8,7 га). На тушении лесных пожаров были задействованы 40 человек и 15 единиц техники, сообщают в Главном управления лесами Челябинской области.
По состоянию на утро 5 сентября 2017 года на территории лесного фонда региона с начала пожароопасного сезона ликвидированы 392 пожара на площади 2928,04 гектара. Возгорания произошли на территориях Аргаяшского (25), Брединского (19), Верхнеуральского (6), Карталинского (17), Каслинского (9),
Всего на тушении лесных пожаров были задействованы 3695 человек и 1335 единиц техники.
Главное управление лесами Челябинской области напоминает: в случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8−800−100−94−00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: