Замначальника колонии № 37 в Прикамье осужден на два года

По данным следствия, замначальника колонии отдал распорядился незаконно вырубить более 40 деревьев на территории Нижне-Усьвинского (Всесвятского) участкового лесничества. Общий ущерб составил более 470 тыс. руб.
Суд приговорил заместителя начальника к двум годам лишения свободы колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. руб. и лишением права занимать должности представителя власти, либо связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на государственной службе и в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений сроком на два года.
В ходе судебного процесса был удовлетворен гражданский иск ГКУ «Чусовское лесничество» на сумму в 472,5 тыс. руб.