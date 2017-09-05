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08:25 (мск), источник: NewsKo

Замначальника колонии № 37 в Прикамье осужден на два года

Начальника центра исправительной колонии № 37 в Чусовском районе признали виновным в совершении преступления по ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершённая лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

По данным следствия, замначальника колонии отдал распорядился незаконно вырубить более 40 деревьев на территории Нижне-Усьвинского (Всесвятского) участкового лесничества. Общий ущерб составил более 470 тыс. руб.

Суд приговорил заместителя начальника к двум годам лишения свободы колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. руб. и лишением права занимать должности представителя власти, либо связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на государственной службе и в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений сроком на два года.

В ходе судебного процесса был удовлетворен гражданский иск ГКУ «Чусовское лесничество» на сумму в 472,5 тыс. руб.

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