В Прикамье без вести пропали женщина с ребенком

О судьбе молодой женщины и ребенка ничего неизвестно почти неделю. Они ушли из дома в поселке Горный Пермского района и пропали. Причем ранее мать никогда не отлучалась надолго. Уже несколько дней их ищут волонтеры. Они распространяют ориентировки на улицах и в социальных сетях. Пока безрезультатно.