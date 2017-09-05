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08:19 (мск), источник: СуперОмск

Убийцу двух омичек осудили на 19 лет

В Омском областном суде только что вынесли приговор Роману Гладкову, признанному виновным в убийстве двух женщин.

По решению судьи Исаханова Гладков был приговорен к 19 годам лишения свободы с ограничением 1 год 6 месяцев. Именно такой срок ранее запросило обвинение в лице прокурора Омской области Анастаса Спиридонова. В срок заключения будет зачтено время, проведенное в следственном изоляторе с 3 апреля этого года.

Как установило следствие и суд, обвиняемый познакомился с Екатериной Горбуновой и Татьяной Евтушенко в баре «Доски», затем компания отправилась к нему домой. На почве подозрений в краже денег и украшений Гладков убил одну подругу и устранил вторую как свидетельницу.

Сам обвиняемый утверждал, что первоначально намерений лишать жизни не имел, а его адвокат Павел Плеханов предположил, что вспышка гнева могла быть вызвана подсыпанным в спиртное психотропным веществом. Но суд к словам об одурманивании отнесся скептически.

В приговоре говорится, что прямой умысел доказан, поскольку Гладков добился его хотел — смерти жертвы. Суд признал правдивыми показания свидетелей, которые говорят в пользу того, что одна из женщин украла ценности, что и послужило одним из мотивов преступления.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел содействие Гладкова следствию и противоправное поведение жертв.

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