Мужчина и женщина сгорели при пожаре в коллективном саду Екатеринбурга
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября, ИА УралПолит.Ru. Мужчина и женщина погибли во время пожара в садоводческом товариществе в Екатеринбурге.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября, ИА УралПолит.Ru. Мужчина и женщина погибли во время пожара в садоводческом товариществе в Екатеринбурге.
«Ранним утром 5 сентября 2017 года в ходе тушения пожара садового домика в садоводческом товариществе… в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга были обнаружены тела двух человек — пожилых мужчины и женщины», — говорится в По данному факту районный следственный отдел проводит доследственную проверку.
«Следователем СКР во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции выясняются все обстоятельства случившегося… точные причины возгорания и смерти мужчины и женщины будут установлены в ходе… экспертных исследований», — информирует ведомство.
По итогам проверки следователь примет решение о том, следует ли возбуждать уголовное дело.