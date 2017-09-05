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08:34 (мск), источник: УралПолит.ру

Мужчина и женщина сгорели при пожаре в коллективном саду Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября, ИА УралПолит.Ru. Мужчина и женщина погибли во время пожара в садоводческом товариществе в Екатеринбурге.

«Ранним утром 5 сентября 2017 года в ходе тушения пожара садового домика в садоводческом товариществе… в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга были обнаружены тела двух человек — пожилых мужчины и женщины», — говорится в По данному факту районный следственный отдел проводит доследственную проверку.

«Следователем СКР во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции выясняются все обстоятельства случившегося… точные причины возгорания и смерти мужчины и женщины будут установлены в ходе… экспертных исследований», — информирует ведомство.

По итогам проверки следователь примет решение о том, следует ли возбуждать уголовное дело.

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