В Миассе разыскивают 15-летнего мальчика, сбежавшего из больницы
Подросток покинул учреждение 3 сентября.
Подросток покинул учреждение 3 сентября.
В Миассе разыскивают 15-летнего подростка, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».
3 сентября Александр Вавилов ушел из городской больницы № 3 и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.
«Сегодня в 12:00 мы собираем волонтеров, чтобы выйти на поиски ребенка в лес. Полицейские вчера составили карту поиска», — рассказывают организаторы поискового отряда.
Особые приметы: на кисти левой руки нанесен рисунок синей ручкой, шрам над правой бровью.
Приметы: рост 185 см, плотное телосложение, волосы черные, глаза голубые.
Одежда:
Отметим, что в Миассе также разыскивают 39-летнего Алексея Телегина, который ушёл из дома 1 сентября. Информацию о пропавших просят сообщать по телефонам: 8 800 700 54 52, 112, 02.