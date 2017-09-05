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08:32 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Миассе разыскивают 15-летнего мальчика, сбежавшего из больницы

Подросток покинул учреждение 3 сентября.

В Миассе разыскивают 15-летнего подростка, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

3 сентября Александр Вавилов ушел из городской больницы № 3 и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

«Сегодня в 12:00 мы собираем волонтеров, чтобы выйти на поиски ребенка в лес. Полицейские вчера составили карту поиска», — рассказывают организаторы поискового отряда.

Особые приметы: на кисти левой руки нанесен рисунок синей ручкой, шрам над правой бровью.

Приметы: рост 185 см, плотное телосложение, волосы черные, глаза голубые.

Во время загрузки произошла ошибка.

Одежда: темно-серая футболка, черные штаны, коричневые сланцы.

Отметим, что в Миассе также разыскивают 39-летнего Алексея Телегина, который ушёл из дома 1 сентября. Информацию о пропавших просят сообщать по телефонам: 8 800 700 54 52, 112, 02.

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