Один человек погиб при столкновении трех грузовиков на МКАД
РИАМО — 5 сен. Три грузовых автомобиля столкнулись на 102-м километре МКАД, в результате ДТП один человек скончался, говорится в сообщении
РИАМО — 5 сен. Три грузовых автомобиля столкнулись на 102-м километре МКАД, в результате ДТП один человек скончался, говорится в сообщении
«Пятого сентября около 4:30 на внешней стороне 102-го километра МКАД произошло столкновение трех грузовых автомобилей. После столкновения один из грузовиков опрокинулся. В результате ДТП один человек погиб», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте аварии продолжают работу сотрудники ГИБДД и
Движение по внешней стороне МКАД в районе 102-го километра ограничено до трех полос.