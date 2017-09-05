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09:13 (мск), источник: РИАМО

Один человек погиб при столкновении трех грузовиков на МКАД

РИАМО — 5 сен. Три грузовых автомобиля столкнулись на 102-м километре МКАД, в результате ДТП один человек скончался, говорится в сообщении пресс-службы столичного управления ГИБДД.

«Пятого сентября около 4:30 на внешней стороне 102-го километра МКАД произошло столкновение трех грузовых автомобилей. После столкновения один из грузовиков опрокинулся. В результате ДТП один человек погиб», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии продолжают работу сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. На место выехала специальная техника для перемещения поврежденных транспортных средств.

Движение по внешней стороне МКАД в районе 102-го километра ограничено до трех полос.

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