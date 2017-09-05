Поезд сбил насмерть пенсионера в Таганроге
Грузовой поезд сбил насмерть пенсионера в Таганроге.
Грузовой поезд сбил насмерть пенсионера в Таганроге.
Как сообщает
По версии следствия, грузовой поезд смертельно травмировал пенсионера 1935 года рождения, который переходил железнодорожное полотно прямо перед ним.
Со слов дочери погибшего, ее отец был абсолютно глухим.
В настоящее время по факту происшествия проводится доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и родственников погибшего.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.