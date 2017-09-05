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10:40 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Поезд сбил насмерть пенсионера в Таганроге

Грузовой поезд сбил насмерть пенсионера в Таганроге.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР, инцидент произошел 4 сентября в 11.50 на станции Таганрог-Пассажирская.

По версии следствия, грузовой поезд смертельно травмировал пенсионера 1935 года рождения, который переходил железнодорожное полотно прямо перед ним.

Со слов дочери погибшего, ее отец был абсолютно глухим.

В настоящее время по факту происшествия проводится доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и родственников погибшего.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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