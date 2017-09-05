Заказавшая киллеру мужа карагандинка получила 11 лет колонии

Источник: Tengrinews

Уголовное дело было рассмотрено в специализированном межрайонной суде по уголовным делам Карагандинской области. Согласно материалам судебных заседаний, до задержания подсудимая работала воспитателем в детском саду. Восемь тысяч долларов для оплаты убийства мужа она выкрала из семейного сейфа. Суд приговорил подсудимую к 11 годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.

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Ее любовнику, бывшему заключенному, назначили 15 лет лишения свободы и оставшийся неотбытый срок, так как ранее он вышел условно досрочно. В итоге ему назначили 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии чрезвычайной безопасности. При этом потерпевший (супруг подсудимой) просил суд взыскать с них материальный ущерб в размере восьми тысяч долларов и компенсацию за моральный ущерб в сумме четырех миллионов тенге. Гражданский иск супруга о взыскании морального и материального ущерба суд оставил без рассмотрения. Судья заявил, что так как иск гражданский, его должны рассматривать в гражданско-процессуальном порядке.