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09:54 (мск), источник: Tengrinews

Заказавшая киллеру мужа карагандинка получила 11 лет колонии

41-летнюю жительницу Караганды приговорили к 11 годам лишения свободы за попытку убийства мужа, а ее любовника — к 15 годам, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Уголовное дело было рассмотрено в специализированном межрайонной суде по уголовным делам Карагандинской области. Согласно материалам судебных заседаний, до задержания подсудимая работала воспитателем в детском саду. Восемь тысяч долларов для оплаты убийства мужа она выкрала из семейного сейфа. Суд приговорил подсудимую к 11 годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.

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Ее любовнику, бывшему заключенному, назначили 15 лет лишения свободы и оставшийся неотбытый срок, так как ранее он вышел условно досрочно. В итоге ему назначили 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии чрезвычайной безопасности. При этом потерпевший (супруг подсудимой) просил суд взыскать с них материальный ущерб в размере восьми тысяч долларов и компенсацию за моральный ущерб в сумме четырех миллионов тенге. Гражданский иск супруга о взыскании морального и материального ущерба суд оставил без рассмотрения. Судья заявил, что так как иск гражданский, его должны рассматривать в гражданско-процессуальном порядке.

Напомним, криминальная «лав-стори» началась еще в 2011 году с «SMS-знакомства». Подсудимая увидела рубрику «SMS-знакомства» на экране одного из телеканалов и стала переписываться с осужденным. Впоследствии женщина несколько раз ездила к нему на свидания и настолько привязалась, что решила разрушить свой брак. Однако просто развестись женщина не хотела, понимая, что супруг будет противостоять разводу. Тогда подозреваемая задумала заказать убийство мужа. За такую услугу женщина заплатила восемь тысяч долларов США. Исполнителем роли киллера выступил сотрудник УБОП. 24 мая текущего года сотрудники полиции сымитировали смерть мужчины, загримировали его и сделали несколько снимков. В тот же день они предоставили эти фотографии в качестве доказательства заказчице, а она отдала им обещанные деньги. Задержание произошло сразу после обмена.

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