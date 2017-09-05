В Новосибирской области мужчина катался на самодельном болотоходе и утонул
Инцидент произошел в Колыванском районе, тело передано сотрудникам полиции, рассказали в
Инцидент произошел в Колыванском районе, тело передано сотрудникам полиции, рассказали в
В Новосибирской области мужчина катался на самодельном болотоходе и утонул, об этом сообщается в группе
По данным спасателей, 58-летний мужчина катался на самодельном болотоходе на озере урочище Федоска Колыванского района расположенного недалеко от д. Тропино.
По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, транспортное средство перевернулось и водитель утонул.
«Водолазы из числа спасателей Новосибирского отряда прибыв на место нашли тело утонувшего ранее человека, эвакуировали его на берег и передали сотрудникам полиции», — рассказали в АСС.
Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.