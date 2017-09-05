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09:19 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области мужчина катался на самодельном болотоходе и утонул

Инцидент произошел в Колыванском районе, тело передано сотрудникам полиции, рассказали в аварийно-спасательной службе Новосибирска.

В Новосибирской области мужчина катался на самодельном болотоходе и утонул, об этом сообщается в группе аварийно-спасательной службы в соцсети «Вконтакте».

По данным спасателей, 58-летний мужчина катался на самодельном болотоходе на озере урочище Федоска Колыванского района расположенного недалеко от д. Тропино.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, транспортное средство перевернулось и водитель утонул.

«Водолазы из числа спасателей Новосибирского отряда прибыв на место нашли тело утонувшего ранее человека, эвакуировали его на берег и передали сотрудникам полиции», — рассказали в АСС.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

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