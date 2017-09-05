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09:30 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе «тринадцатая» сбила школьницу на светофоре

Накануне в Уфе в результате ДТП пострадала 15-летняя школьница, сообщает Альбина Кадикова, сотрудник ОГИБДД УМВД РФ по Уфе.

Предварительно, около 4 часов дня, напротив дома № 81 по улице Карла Маркса, 15-летняя школьница переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода и попала под колеса «тринадцатой». В результате пострадавшая получила травму ноги.

Всего за сутки в Уфе зарегистрировано 72 ДТП, в 6 авариях пострадали 5 человек, 1 погиб.

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