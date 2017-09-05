В Перми пропал подросток, больной сахарным диабетом

Как рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» мама подростка, Наталья Скорынина, раньше без предупреждения он никуда не уходил. Всегда оставался на связи. Школьник болен сахарным диабетом, ему необходимы инъекции инсулина. Утром он ушёл в школу, лекарств с собой у него не было. Родные пропавшего уже обратились к волонтёрам и в полицию.