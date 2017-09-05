В Перми пропал подросток, больной сахарным диабетом
17-летний юноша ушёл в школу в районе КамГЭс и пропал.
17-летний юноша ушёл в школу в районе КамГЭс и пропал.
Подростка, больного сахарным диабетом, разыскивают в Перми. Утром 4 сентября Алексей ушёл в школу, расположенную в районе КамГЭС, больше его никто не видел.
Как рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» мама подростка, Наталья Скорынина, раньше без предупреждения он никуда не уходил. Всегда оставался на связи. Школьник болен сахарным диабетом, ему необходимы инъекции инсулина. Утром он ушёл в школу, лекарств с собой у него не было. Родные пропавшего уже обратились к волонтёрам и в полицию.
Приметы подростка: рост 160−165 см, волосы прямые русые, глаза голубые, сутулится, картавит. Был одет в