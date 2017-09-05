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09:31 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми пропал подросток, больной сахарным диабетом

17-летний юноша ушёл в школу в районе КамГЭс и пропал.

Подростка, больного сахарным диабетом, разыскивают в Перми. Утром 4 сентября Алексей ушёл в школу, расположенную в районе КамГЭС, больше его никто не видел.

Как рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» мама подростка, Наталья Скорынина, раньше без предупреждения он никуда не уходил. Всегда оставался на связи. Школьник болен сахарным диабетом, ему необходимы инъекции инсулина. Утром он ушёл в школу, лекарств с собой у него не было. Родные пропавшего уже обратились к волонтёрам и в полицию.

Приметы подростка: рост 160−165 см, волосы прямые русые, глаза голубые, сутулится, картавит. Был одет в тёмно-серые брюки, белую рубашку, на нём была тёмно-синяя ветровка, светлая кепка. Носит чёрный рюкзак с белым рисунком.

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