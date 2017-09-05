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09:34 (мск), источник: АиФ Омск

Омская полиция разыскивает 13-летнего Сашу Кулакова

Сотрудники полиции разыскивают несовершеннолетнего жителя Советского округа г. Омска.

Сотрудники УМВД России по городу Омску устанавливают местонахождение 13-летнего Александра Кулакова, который 4 сентября около 13.00 часов покинул территорию школы в Советском округе и не вернулся по месту проживания. Об этом сообщает сайт ведомства, а также о том, что ранее подросток неоднократно допускал самовольные уходы.

Приметы Александра: на вид 13 лет, рост 135 см, худощавого телосложения, волосы прямые короткие, глаза голубые, лицо овальное. Был одет в темно-серый пиджак, темно-серые брюки, рубашку голубого цвета, серые туфли.

В настоящее время на розыск школьника ориентирован личный состав УМВД России по городу Омску. Оперативники проверяют парки, вокзалы, скверы, подъезды жилых домов, остановки общественного транспорта. Инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают круг общения разыскиваемого, опрашивают его друзей, знакомых и родственников. Если вы располагаете информацией о местонахождении Александра Кулакова, позвоните в полицию по телефонам 63−04−04 или 02.

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