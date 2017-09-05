Омская полиция разыскивает 13-летнего Сашу Кулакова

Сотрудники УМВД России по городу Омску устанавливают местонахождение 13-летнего Александра Кулакова, который 4 сентября около 13.00 часов покинул территорию школы в Советском округе и не вернулся по месту проживания. Об этом сообщает сайт ведомства, а также о том, что ранее подросток неоднократно допускал самовольные уходы.

Приметы Александра: на вид 13 лет, рост 135 см, худощавого телосложения, волосы прямые короткие, глаза голубые, лицо овальное. Был одет в темно-серый пиджак, темно-серые брюки, рубашку голубого цвета, серые туфли.