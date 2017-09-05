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09:38 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе в одном месте столкнулись четыре автомобиля

ДТП произошло вчера, 4 сентября, в 22 часа напротив дома № 39 по проспекту Октября.

33-летний водитель «Газели» следовал в сторону улицы Бр. Кадомцевых и врезался в движущуюся навстречу машину Hyundai Getz, которая от удара столкнулась с попутными авто Chevrolet Niva и Nissan Tiida.

В результате аварии пострадали 2 пассажирки Hyundai Getz — женщины 45 и 46 лет, которым была оказана медпомощь. В ходе проверки было установлено, что находившиеся на второй полосе с включенными аварийными сигналами Chevrolet Niva и Nissan Tiida столкнулись минутой ранее.

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