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09:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии молодая девушка без прав въехала в дерево

Автомобилистку госпитализировали.

В Кумертау автомобиль «Ода» наехал на дерево.

Со слов 21-летней девушки без прав, которая была за рулем, она допустила самопроизвольное движение автомобиля под уклон, вследствие чего и стало возможным ДТП. Девушка госпитализирована. Владелец автомобиля также находился в салоне, он не пострадал. По предварительной информации, парень учил свою девушку водить.

За сутки сотрудниками ГИБДД пресечено более 2800 нарушений ПДД, 52 водителя задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

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