В Башкирии молодая девушка без прав въехала в дерево
Автомобилистку госпитализировали.
Автомобилистку госпитализировали.
В Кумертау автомобиль «Ода» наехал на дерево.
Со слов 21-летней девушки без прав, которая была за рулем, она допустила самопроизвольное движение автомобиля под уклон, вследствие чего и стало возможным ДТП. Девушка госпитализирована. Владелец автомобиля также находился в салоне, он не пострадал. По предварительной информации, парень учил свою девушку водить.
За сутки сотрудниками ГИБДД пресечено более 2800 нарушений ПДД, 52 водителя задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.