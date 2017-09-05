В Башкирии молодая девушка без прав въехала в дерево

Со слов 21-летней девушки без прав, которая была за рулем, она допустила самопроизвольное движение автомобиля под уклон, вследствие чего и стало возможным ДТП. Девушка госпитализирована. Владелец автомобиля также находился в салоне, он не пострадал. По предварительной информации, парень учил свою девушку водить.