В Казани осудят трейдера, похитившего у 16 человек 165 млн рублей

По версии следствия, с 2010-го по 2015 год казанец, представляясь трейдером, предлагал людям участвовать в игре на бирже через 4 инвестиционные площадки. Под этим предлогом он заключил с ними договоры доверительного управления финансовыми средствами и займа. При этом он сообщал кредиторам, что его доход якобы составляет от 40 до 60 процентов, из которых до 4% он обещал выплатить им в качестве финансового вознаграждения. Однако, получив от 16 человек 165 млн рублей, он их присвоил и распорядился по своему усмотрению.