Пешеход погиб на трассе Джубга — Сочи
В Лазаревском районе мужчина переходил дорогу в неустановленном месте и без светоотражающих элементов на одежде.
В Лазаревском районе мужчина переходил дорогу в неустановленном месте и без светоотражающих элементов на одежде.
5 сентября примерно в 01:00 на автодороге Джубга — Сочи в Лазаревском районе 26-летний водитель BMW сбил на проезжей части 37-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался, сообщают в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, пешеход нарушил правила дорожного движения, переходя дорогу в темное время суток в неустановленном месте и без светоотражающих элементов на одежде. Обстоятельства происшествия уточняются.